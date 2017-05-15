ФК "Томь" верит, что клуб успеет пройти лицензирование на следующий сезон

Константин Райкин впервые в РФ представил спектакль по пьесе "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь"Культура 15 мая, 19:21
Аномальный холод в Поволжье бьет рекорды и угрожает посевной кампанииВ стране 15 мая, 19:18
"Платон" с момента запуска системы собрал более 25,1 млрд рублейЭкономика и бизнес 15 мая, 19:15
Мутко: футболист "Урала" Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечатьСпорт 15 мая, 19:08
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп. ДосьеБиографии и справки 15 мая, 19:04
Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКАСпорт 15 мая, 19:03
Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в РоссииСпорт 15 мая, 18:55
IAAF пока не ответила на запрос ВФЛА о сроках рассмотрения остальных заявок атлетов РФСпорт 15 мая, 18:49
СМИ: затронувшая 200 тыс. компьютеров по всему миру кибератака может повторитьсяОбщество 15 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Руководство "Томи" верит, что клубу удастся пройти лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон. Об этом ТАСС заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.
В понедельник стало известно, что отдел лицензирования РФС отклонил заявку "Томи".
"Да, пока лицензирование не удалось пройти, потому что ждем перевода денег, который обещали после 9 мая. Как только получим - будем рассчитываться. Уверенность (в том, что деньги поступят вовремя - прим. ТАСС), конечно, есть; не было уверенности, мы бы тогда сразу сложили бы ручки и пошли по домам. Сумму долга называть не буду", - прокомментировал ситуацию Киселев.
В феврале стало известно, что за 2016 год томичи накопили долг в размере 460 млн рублей. Позднее спонсор клуба "Газпром нефть" направила "Томи" 200 млн на его погашение. В начале мая Киселев сообщил ТАСС, что клуб ждет второго транша денег, необходимого для погашения задолженностей и прохождения лицензирования на следующий сезон, после 9 мая.
Финансовые проблемы вынудили томский клуб расстаться почти со всем основным составом в зимний перерыв, а также не позволили заявить новичков, так что команда вынуждена прибегать к услугам игроков молодежной команды. За два тура до конца чемпионата страны команда уже потеряла шансы сохранить место в премьер-лиге на следующий сезон, расположившись на последней, 16-й строчке в турнирной таблице.