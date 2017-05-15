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Оргкомитет "Пхенчхан-2018" рассчитывает, что НХЛ отпустит хоккеистов на Игры в Южной Корее

Спорт
15 мая, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в Играх-2018 будет принято в июле

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Руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом

Руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом

© AP Photo/Eugene Hoshiko

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом рассчитывает, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменит решение и позволит своим игрокам выступить на Олимпийских играх в Южной Корее. Слова функционера приводит агентство AP.

НХЛ в апреле объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. При этом руководители лиги не исключили, что некоторые игроки в индивидуальном порядке примут участие в Играх-2018.

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"Не думаю, что принятое решение является окончательным. Еще есть время для переговоров. Я готов встретиться с руководством НХЛ в любом месте, каком им было бы удобно. Ничего еще не решено, пока не сделано финальное заключение по этому вопросу", - сказал Ли Хи Бом.

"У меня сегодня состоялась очень полезная встреча с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, где была возможность пообщаться со многими руководителями федераций. У оргкомитета есть полное взаимопонимание с IIHF, мы будем работать над развитием олимпийских объектов", - добавил глава оргкомитета "Пхенчхан-2018".

Ранее Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в Играх-2018 будет принято в июле. При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн настаивает на том, что лига своего решения не изменит.

Игроки НХЛ выступали на Играх с 1998 года. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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