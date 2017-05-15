Диего Марадона заявил, что ему предлагали тренерскую работу в России

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Аргентинец Диего Марадона заявил, что ему поступали предложения возглавить футбольные клубы из России и Казахстана. Об этом сообщает портал The National.

7 мая Марадона был назначен новым главным тренером клуба второго дивизиона чемпионата ОАЭ по футболу "Эль-Фуджайра".

"Все, что происходило раньше, осталось в прошлом. Сейчас есть только "Эль-Фуджайра", я хотел бы вложить всю страсть и эмоции, все физические и моральные силы в этот проект. Я получил много предложений, например, из Казахстана и России. Мой агент выбрал лучший вариант, сейчас на повестке дня для меня есть только "Эль-Фуджайра", - сказал 56-летний Марадона.

В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины. На чемпионате мира аргентинцы дошли до четвертьфинала, где уступили немцам со счетом 0:4. После этого Марадона возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012).