Гендиректор "Тосно": заявка на лицензирование могла быть отклонена из-за проблем с ареной

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Заявка "Тосно" на лицензирование на следующий сезон была отклонена, скорее всего, из-за сложной ситуации с домашним стадионом команды. Об этом ТАСС заявил генеральный директор футбольного клуба Вячеслав Матюшенко.

В понедельник стало известно, что отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) отклонил заявку "Тосно" на лицензирование на сезон-2017/18, в котором клуб должен впервые в истории стартовать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Председатель отдела Евгений Летин отказался объяснять причины.

"Я не знаю почему, мне не сказали. Видимо, из-за того, что у нас нет стадиона. Стадион в Великом Новгороде имеет только вторую категорию, а нам нужна первая. Я обращаюсь в РФС и РФПЛ (за разрешением играть в Великом Новгороде - прим. ТАСС), но пока мне его не дают", - прокомментировал ситуацию Матюшенко.

"Тосно" досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что "Тосно" для участия в лиге должен проводить домашние матчи там, где зарегистрирован. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко в ответ заявил, что клуб не намерен менять место регистрации и будет просить руководство РФС и РФПЛ разрешить команде играть на стадионе в Великом Новгороде.