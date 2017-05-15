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Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА

Спорт
15 мая, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Ранее главный тренер клуба Виктор Гончаренко сообщил, что Дзагоев сможет сыграть в следующем матче команды с казанским "Рубином"

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Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Ранее главный тренер клуба Виктор Гончаренко сообщил, что Дзагоев сможет сыграть в следующем матче команды с казанским "Рубином".

Дзагоев из-за повреждения пропустил несколько матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче с "Локомотивом", который прошел 26 апреля. Дзагоев должен был выйти в стартовом составе в игре 26-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком" (1:2), однако в последний момент был заменен на Кирилла Набабкина, так как почувствовал болевые ощущения на предматчевой тренировке.

Последующие встречи с "Амкаром" (2:0) и "Арсеналом" (3:0) полузащитник также пропустил.

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