Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Смотрите, кто сегодня тренировался вместе со всеми #ЦСКА #Дзагоев pic.twitter.com/yLn9ZRPJ5l — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 мая 2017 г.

Ранее главный тренер клуба Виктор Гончаренко сообщил, что Дзагоев сможет сыграть в следующем матче команды с казанским "Рубином".

Дзагоев из-за повреждения пропустил несколько матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче с "Локомотивом", который прошел 26 апреля. Дзагоев должен был выйти в стартовом составе в игре 26-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком" (1:2), однако в последний момент был заменен на Кирилла Набабкина, так как почувствовал болевые ощущения на предматчевой тренировке.

Последующие встречи с "Амкаром" (2:0) и "Арсеналом" (3:0) полузащитник также пропустил.