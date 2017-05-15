Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Смотрите, кто сегодня тренировался вместе со всеми #ЦСКА #Дзагоев pic.twitter.com/yLn9ZRPJ5l— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 мая 2017 г.
Ранее главный тренер клуба Виктор Гончаренко сообщил, что Дзагоев сможет сыграть в следующем матче команды с казанским "Рубином".
Дзагоев из-за повреждения пропустил несколько матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче с "Локомотивом", который прошел 26 апреля. Дзагоев должен был выйти в стартовом составе в игре 26-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком" (1:2), однако в последний момент был заменен на Кирилла Набабкина, так как почувствовал болевые ощущения на предматчевой тренировке.
Последующие встречи с "Амкаром" (2:0) и "Арсеналом" (3:0) полузащитник также пропустил.