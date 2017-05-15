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Болельщики выбрали девиз сборной России по футболу на Кубке конфедераций

Спорт
15 мая, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!"

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Завершилось голосование на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в результате которого был определен девиз сборной России на домашнем Кубке конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!". Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Также болельщиками были выбраны и девизы других команд- участниц турнира. Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми команд-участниц.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).

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