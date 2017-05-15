Болельщики выбрали девиз сборной России по футболу на Кубке конфедераций

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Завершилось голосование на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в результате которого был определен девиз сборной России на домашнем Кубке конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба организации.
CONGRATULATIONS!⚽— FIFA.com (@FIFAcom) May 15, 2017
Here are the 8️⃣ grand prize winners for the Be There with Hyundai Contest! #ConfedCup
➡️https://t.co/k9SD2tdPMQ pic.twitter.com/YgqQxAyE3f
Победу в голосовании одержал девиз "Будь верен своей команде!". Кроме него, болельщики также выбирали между вариантами "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".
Также болельщиками были выбраны и девизы других команд- участниц турнира. Лучшие девизы украсят официальные автобусы всех восьми команд-участниц.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).