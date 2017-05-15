Сборная Италии вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сборная Италии проиграла команде Дании со счетом 0:2 и вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею.

Шайбы забросили Никлас Хардт (58-я минута) и Петер Регин (59).

Итальянцы не смогли закрепиться в элитном дивизионе, вылетев в первый же год после выхода из первого дивизиона.

Сборная Италии набрала одно очко и заняла последнее место в группе А. Датчане завершили групповой турнир с семью очками, досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф.