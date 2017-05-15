Сборная Канады разгромила норвежцев и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Россия и Саудовская Аравия добавили рынку нефти оптимизмаЭкономика и бизнес 15 мая, 20:31
Хоккеист Кузнецов сыграет в матче ЧМ с латвийцами в звене с НичушкинымСпорт 15 мая, 20:30
Ученые доказали, что по глубинным землетрясениям можно предсказывать извержения вулкановНаука 15 мая, 20:13
Задачей гроссмейстера Непомнящего на этапе Гран-при в Москве является попадание в тройкуСпорт 15 мая, 20:01
ЦБ: в атаках вируса WannaCry не было политического подтекстаЭкономика и бизнес 15 мая, 20:00
Элерс: датским хоккеистам надо многое поменять для успеха на домашнем ЧМСпорт 15 мая, 19:58
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в ДонбассеПроисшествия 15 мая, 19:55
Язык жив, пока на нем говорят дети: как в Осетии сохраняют родную речьВ стране 15 мая, 19:46
Количество заявок на "дальневосточный гектар" приближается к 100 тыс.Экономика и бизнес 15 мая, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Норвегии со счетом 5:0 и досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира.
Шайбы в матче, который прошел в Париже, забросили Брэйден Шенн (18-я минута), Колтон Парэйко (19, 39), Майк Шайфли (35) и Райан О'Райлли (58).
Канадцы, которые возглавляют турнирную таблицу группы В, набрали 16 очков, что позволило им за тур до окончания группового этапа гарантировать себе выход в четвертьфинал турнира. Норвежцы с восемью очками занимают пятое место.
В заключительном матче группового этапа канадцы 16 мая сыграют с командой Финляндии, норвежцы в тот же день сыграют со сборной Белоруссии.
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы