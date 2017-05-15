Сборная Канады разгромила норвежцев и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Норвегии со счетом 5:0 и досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира.

Шайбы в матче, который прошел в Париже, забросили Брэйден Шенн (18-я минута), Колтон Парэйко (19, 39), Майк Шайфли (35) и Райан О'Райлли (58).

Канадцы, которые возглавляют турнирную таблицу группы В, набрали 16 очков, что позволило им за тур до окончания группового этапа гарантировать себе выход в четвертьфинал турнира. Норвежцы с восемью очками занимают пятое место.

В заключительном матче группового этапа канадцы 16 мая сыграют с командой Финляндии, норвежцы в тот же день сыграют со сборной Белоруссии.

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