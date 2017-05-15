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Трещина, образовавшаяся во льду, стала причиной курьезной шайбы в матче ЧМ Италия - Дания

Спорт
15 мая, 20:15 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Итальянцы со счетом 0:2 уступили датчанам и вылетели в первый дивизион, вторую шайбу забросил Александер Эггер в собственные ворота

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной Италии по хоккею Александер Эггер забросил шайбу в свои ворота из-за трещины во льду в матче чемпионата мира против команды Дании. Об этом он сообщил журналистам.

В понедельник сборная Италии со счетом 0:2 уступила команде Дании в матче чемпионата мира. Вторую шайбу забросил Эггер в собственные ворота за 73 секунды до конца игры, когда итальянцы сняли своего голкипера при счете 0:1. Эггер споткнулся, не смог обработать шайбу и направил ее в собственные ворота.

"Думаю, я споткнулся из-за трещины во льду. Это не очень приятное чувство. Я не считаю, что в этом эпизоде виновато качество льда", - сказал 37-летний Эггер.

"Думаю, это была моя последняя игра за национальную команду. Я не должен был ехать на этот чемпионат, но они меня позвали из-за большого количества травм у других хоккеистов. Не думал, что завершу выступление за сборную таким образом", - добавил Эггер.

Сборная Италии набрала одно очко и заняла последнее место в группе А. Итальянцы не смогли закрепиться в элитном дивизионе, вылетев в первый же год после выхода из первого дивизиона.

Чемпионат мира - 2017 проходит в Кельне и Париже.

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