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Шахматист Свидлер признался, что чудом сыграл вничью партию с Лижэнем на этапе Гран-при

Спорт
15 мая, 20:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Российский гроссмейстер отметил, что ошибся в дебюте и спасти партию ему было очень тяжело

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Петр Свидлер назвал чудом ничейный результат своей партии против китайца Дин Лижэня на московском этапе Гран-при. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник Свидлер черными фигурами сыграл вничью с лидером турнира Лижэнем. После четырех туров в активе россиянина 2,5 очка, у Лижэня - 3.

"Сегодня я чудом "отскочил". Мы оба этого даже близко не видели, но в один момент я проигрывал форсировано. Но там была такая линия, что если бы он нашел это за доской и без компьютера, то был бы гением, - сказал Свидлер. - Там была очень неочевидная геометрическая идея, которую если бы сыграли, то было бы очень красиво. Партия немедленно бы ушла в учебник задач на шахматную тактику, и мы бы оба попали в задачник".

"Я погорячился в дебюте и попал в очень тяжелую позицию. Но дальше удалось раскрутиться, и когда он не нашел то самое продолжение, то точными ходами мне и удалось "отскочить", - добавил российский гроссмейстер.

Площадкой проведения российского этапа Гран-при является многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.

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