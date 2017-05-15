Хоккеист Сканделла: сборная Италии сможет вернуться в элитный дивизион ЧМ в 2018 году

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Италии по хоккею сможет вернуться в элитный дивизион чемпионата мира в следующем году. Такое мнение ТАСС высказал форвард команды Джулио Сканделла.

В понедельник сборная Италии со счетом 0:2 уступила команде Дании в матче чемпионата мира и завершила турнир на последнем месте в группе А. Итальянцы покинули элитный дивизион чемпионата мира.

"Мы не смогли забросить в этой игре. У нас было много шансов, но мы их упустили. Датский голкипер провел отличный матч", - сказал Сканделла.

"Очень разочарован, что мы вылетели в первый дивизион. У нас малоопытная команда, было много новых молодых игроков. Но скоро они подрастут и наша сборная покажет себя в следующем году. Не знаю, буду ли я играть за сборную в следующем сезоне, но знаю, что они смогут вернуться в элитный дивизион", - считает собеседник ТАСС.

Чемпионат мира - 2017 проходит в Кельне и Париже.