Хоккеист Сканделла: сборная Италии сможет вернуться в элитный дивизион ЧМ в 2018 году

Россия и Саудовская Аравия добавили рынку нефти оптимизмаЭкономика и бизнес 15 мая, 20:31
Хоккеист Кузнецов сыграет в матче ЧМ с латвийцами в звене с НичушкинымСпорт 15 мая, 20:30
Ученые доказали, что по глубинным землетрясениям можно предсказывать извержения вулкановНаука 15 мая, 20:13
Задачей гроссмейстера Непомнящего на этапе Гран-при в Москве является попадание в тройкуСпорт 15 мая, 20:01
ЦБ: в атаках вируса WannaCry не было политического подтекстаЭкономика и бизнес 15 мая, 20:00
Элерс: датским хоккеистам надо многое поменять для успеха на домашнем ЧМСпорт 15 мая, 19:58
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в ДонбассеПроисшествия 15 мая, 19:55
Язык жив, пока на нем говорят дети: как в Осетии сохраняют родную речьВ стране 15 мая, 19:46
Количество заявок на "дальневосточный гектар" приближается к 100 тыс.Экономика и бизнес 15 мая, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Италии по хоккею сможет вернуться в элитный дивизион чемпионата мира в следующем году. Такое мнение ТАСС высказал форвард команды Джулио Сканделла.
В понедельник сборная Италии со счетом 0:2 уступила команде Дании в матче чемпионата мира и завершила турнир на последнем месте в группе А. Итальянцы покинули элитный дивизион чемпионата мира.
"Мы не смогли забросить в этой игре. У нас было много шансов, но мы их упустили. Датский голкипер провел отличный матч", - сказал Сканделла.
"Очень разочарован, что мы вылетели в первый дивизион. У нас малоопытная команда, было много новых молодых игроков. Но скоро они подрастут и наша сборная покажет себя в следующем году. Не знаю, буду ли я играть за сборную в следующем сезоне, но знаю, что они смогут вернуться в элитный дивизион", - считает собеседник ТАСС.
Чемпионат мира - 2017 проходит в Кельне и Париже.