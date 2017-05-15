Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Грен провел невероятную карьеру в сборной Дании по хоккею

Спорт
15 мая, 20:44 дата обновления: 15 мая, 20:52 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В понедельник Мортен Грен, выступавший за сборную Дании на протяжении 20 лет, провел свой последний матч за национальную команду

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан сборной Дании Мортен Грен, проведший в понедельник последний матч за национальную команду, принял решение о завершении карьеры в сборной еще месяц назад и не собирался его менять. Об этом журналистам рассказал главный тренер датчан Янне Карлссон.

Сборная Дании завершила турнир, обыграв в последнем матче группового этапа команду Италии со счетом 2:0. После игры состоялась церемония проводов Грена. Партнеры по команде сфотографировались вместе с ним, а датские болельщики развернули портреты 36-летнего игрока. Форвард выступал за сборную Дании на протяжении порядка 20 лет.

"Он уже принял это решение, о чем сказал мне месяц назад, поэтому его нельзя было изменить. Он провел невероятную, успешную карьеру в сборной страны, - сказал Карлссон. - У нас маленькая страна, и нам нужны молодые игроки для команды".

Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2018 года в Дании. По словам Карлссона, он хотел бы продолжить работу со сборной. "Если меня не уволят, то мне бы хотелось остаться. По матчу с Италией скажу, что это был четвертый наш матч за пять дней, учитывая, что мы играли вчера вечером. Соперник хорошо играл в обороне, здорово действовал их вратарь, и я рад, что многое решило заработанное итальянцами удаление", - отметил он.

По мнению главного тренера итальянцев Штефана Майра, чемпионат мира помог его команде набраться опыта. "У нас на турнире было немало удалений, из-за чего мы не попали в плей-офф. Но мне понравилось, как мы действовали в плане игровой дисциплины. В атаке у нас был ряд моментов, которые мы не использовали", - сказал специалист.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
5
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
В Белоруссии наладили производство деревянных велосипедов
Темы дня
Загрузка...
Реклама