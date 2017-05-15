Тренер: Грен провел невероятную карьеру в сборной Дании по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан сборной Дании Мортен Грен, проведший в понедельник последний матч за национальную команду, принял решение о завершении карьеры в сборной еще месяц назад и не собирался его менять. Об этом журналистам рассказал главный тренер датчан Янне Карлссон.

Сборная Дании завершила турнир, обыграв в последнем матче группового этапа команду Италии со счетом 2:0. После игры состоялась церемония проводов Грена. Партнеры по команде сфотографировались вместе с ним, а датские болельщики развернули портреты 36-летнего игрока. Форвард выступал за сборную Дании на протяжении порядка 20 лет.

"Он уже принял это решение, о чем сказал мне месяц назад, поэтому его нельзя было изменить. Он провел невероятную, успешную карьеру в сборной страны, - сказал Карлссон. - У нас маленькая страна, и нам нужны молодые игроки для команды".

Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2018 года в Дании. По словам Карлссона, он хотел бы продолжить работу со сборной. "Если меня не уволят, то мне бы хотелось остаться. По матчу с Италией скажу, что это был четвертый наш матч за пять дней, учитывая, что мы играли вчера вечером. Соперник хорошо играл в обороне, здорово действовал их вратарь, и я рад, что многое решило заработанное итальянцами удаление", - отметил он.

По мнению главного тренера итальянцев Штефана Майра, чемпионат мира помог его команде набраться опыта. "У нас на турнире было немало удалений, из-за чего мы не попали в плей-офф. Но мне понравилось, как мы действовали в плане игровой дисциплины. В атаке у нас был ряд моментов, которые мы не использовали", - сказал специалист.