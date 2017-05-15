Шарапова заявила, что не следит за рейтингом и не знает принципа отбора на Wimbledon

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова заявила, что не следит за рейтингом Женской теннисной ассоциации (WTA) и не знает принципов квалификации Уимблдонского турнира. Об этом Шарапова заявила на пресс- конференции, расшифровку которой приводит итальянский журналист Джулио Феделе.

But my favorite part is Maria saying she's been "facing distractions" (on her suspension) since she was young and she doesn't care anymore pic.twitter.com/V9XBbczVyz — Giulio Fedele (@fedele_giulio) 15 мая 2017 г.

В понедельник Шарапова победила американку Кристину Макхейл в первом круге теннисного турнира в Риме. Благодаря этому 30-летняя россиянка войдет в топ-200 рейтинга WTA, что дает место в квалификации Уимблдонского турнира в этом сезоне.

"Я не особо понимаю, как работает квалификация Wimbledon, и не разбираюсь в вопросе рейтинга. Меня заботят мои выступления каждую неделю и в каждом конкретном матче, это мой приоритет. Знаю только, что победы будут помогать мне подниматься в рейтинге. Если эта победа позволила мне попасть в квалификацию, я приму это", - сказала Шарапова.

Во вторник станет известно, получит ли Шарапова специальное приглашение для участия в квалификации или основной сетке турнира Roland Garros, который стартует в Париже 28 мая. "Я не буду следить за трансляцией, я полностью сконцентрирована на следующем матче", - заявила Шарапова.

Во втором круге турнира в Риме Шарапова сыграет с 16-й "ракеткой" турнира хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.