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Шарапова заявила, что не следит за рейтингом и не знает принципа отбора на Wimbledon

Спорт
15 мая, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В понедельник Шарапова победила американку Кристину Макхейл в первом круге турнира в Риме, благодаря этому она войдет в топ-200 рейтинга WTA, что дает место в квалификации Wimbledon

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK, архив

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова заявила, что не следит за рейтингом Женской теннисной ассоциации (WTA) и не знает принципов квалификации Уимблдонского турнира. Об этом Шарапова заявила на пресс- конференции, расшифровку которой приводит итальянский журналист Джулио Феделе.

В понедельник Шарапова победила американку Кристину Макхейл в первом круге теннисного турнира в Риме. Благодаря этому 30-летняя россиянка войдет в топ-200 рейтинга WTA, что дает место в квалификации Уимблдонского турнира в этом сезоне.

"Я не особо понимаю, как работает квалификация Wimbledon, и не разбираюсь в вопросе рейтинга. Меня заботят мои выступления каждую неделю и в каждом конкретном матче, это мой приоритет. Знаю только, что победы будут помогать мне подниматься в рейтинге. Если эта победа позволила мне попасть в квалификацию, я приму это", - сказала Шарапова.

Во вторник станет известно, получит ли Шарапова специальное приглашение для участия в квалификации или основной сетке турнира Roland Garros, который стартует в Париже 28 мая. "Я не буду следить за трансляцией, я полностью сконцентрирована на следующем матче", - заявила Шарапова.

Во втором круге турнира в Риме Шарапова сыграет с 16-й "ракеткой" турнира хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

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