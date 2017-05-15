Теннисист Федерер не выступит на Roland Garros

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участие в Открытом чемпионате Франции, который стартует в Париже 28 мая. Об этом спортсмен сообщил на своем официальном сайте.

"К сожалению, я решил не участвовать в Открытом чемпионате Франции, - написал Федерер. - Я чувствую, что лучше полностью пропустить грунтовый сезон и готовиться к травяному, а также к сезону на харде. Я буду скучать по отличным французским болельщикам и с нетерпением жду встречи с ними в следующем году".

Федерер становился победителем Roland Garros в 2009 году.