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Теннисист Федерер не выступит на Roland Garros

Спорт
15 мая, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Швейцарский теннисист становился победителем турнира в 2009 году

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA/MARK R. CRISTINO, архив

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участие в Открытом чемпионате Франции, который стартует в Париже 28 мая. Об этом спортсмен сообщил на своем официальном сайте.

"К сожалению, я решил не участвовать в Открытом чемпионате Франции, - написал Федерер. - Я чувствую, что лучше полностью пропустить грунтовый сезон и готовиться к травяному, а также к сезону на харде. Я буду скучать по отличным французским болельщикам и с нетерпением жду встречи с ними в следующем году".

Федерер становился победителем Roland Garros в 2009 году.

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