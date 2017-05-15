Футболист "Спартака" Фернандо рассчитывает вернуться в состав сборной Бразилии

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник "Спартака" Фернандо рассчитывает вернуться в состав сборной Бразилии по футболу, если продолжит играть на высоком уровне в чемпионате России. Об этом 25-летний игрок рассказал ТАСС.

Фернандо перешел в московский "Спартак" из итальянской "Сампдории" в 2016 году. В период с 2012 по 2013 год полузащитник провел в составе сборной Бразилии 8 матчей, с тех пор в состав национальной команды он не вызывался.

"Почти наверняка журналисты назовут меня лучшим игроком чемпионата? Конечно, я буду счастлив получить такое признание, упорный труд и правильное отношение к делу дают свои результаты. Надеюсь, что своей игрой смогу заслужить право играть в сборной Бразилии и имею на это хорошие шансы. Самым запоминающимся моментом по ходу сезона стала наша победа 3:1 над ЦСКА в первом круге чемпионата", - сказал Фернандо.

Полузащитник считает, что "Спартак" мобилизовался после вылета из Лиги Европы.

"Я не считаю, что вылет команды из Лиги Европы - это хорошо, но в какой-то мере такое развитие событий сильно мобилизовало команду. У меня нет предпочтений по соперникам на групповом этапе Лиги чемпионов. Все команды в этом турнире сильные", - отметил он.