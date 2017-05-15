Хет-трик Русселя принес сборной Франции победу над словенцами в матче ЧМ по хоккею

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сборная Франции обыграла команду Словении со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Шайбу в составе сборной Словении забросил Ян Муршак (45-я минута). У французов отличились Антуан Руссель (29, 45, 59) и Йоанн Овитю (32).

Команды провели последний матч на нынешнем турнире. Французы не смогли пробиться в плей-офф и с 10 очками на данный момент занимают пятое место в группе В, встречи которой проходят в Париже. Словенцы с одним баллом заняли последнее место и лишились шансов остаться в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий год.