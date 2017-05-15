Вратарь Сорокин поблагодарил хоккеистов сборной России за свой "сухой" матч с латвийцами

КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России помогли вратарю команды Илье Сорокину отстоять на "ноль" матч чемпионата мира с командой Латвии. Такое мнение Сорокин высказал журналистам после встречи.

Россияне разгромили латвийцев со счетом 5:0. Сорокин провел на турнире первый полноценный матч - до этого он отыграл только третий период матча с итальянцами.

"Матч был напряженным, хотя мало было бросков в первом и третьем периодах, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке, давно не играл. Спасибо партнерам, помогли", - сказал Сорокин.

Голкипер чаще всего на матчах является запасным, когда играет Андрей Василевский. "С ним отношения у нас отличные с первого дня. По поводу того, сыграю ли я в следующих матчах, то как будет, так и будет", - добавил он.

Следующий матч россияне проведут с командой США 16 мая.