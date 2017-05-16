"Челси" обыграл "Уотфорд" в первом матче в ранге чемпиона Англии по футболу

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Челси" обыграл "Уотфорд" со счетом 4:3 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Для "Челси" это была первая встреча в ранге чемпиона Англии сезона-2016/17.
В составе "Челси" голы на счету Джона Терри (22-я минута), Сесара Аспиликуэты (36), Миши Батшуайи (49) и Сеска Фабрегаса (88). "Уотфорд" ответил мячами Этьена Капу (24), Дарила Янмата (51) и Стефано Окака Чуки (74).
В пятницу "Челси" обыграл "Вест Бромвич" и досрочно завоевал победу в турнире. Лондонцы стали шестикратными чемпионами Англии. "Уотфорд" остался на 16-м месте (40 очков).
В заключительном туре чемпионата Англии "Челси" примет замыкающий турнирную таблицу "Сандерленд", а "Уотфорд" проведет домашний матч против "Манчестер Сити". Матчи пройдут 21 мая.