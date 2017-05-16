Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Знарок: российские хоккеисты в третьем периоде уже держали в уме матч с командой США

Спорт
16 мая, 0:12 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В понедельник сборная России разгромила команду Латвии со счетом 5:0 в матче группового турнира чемпионата мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер национальной сборной России по хоккею Олег Знарок

Главный тренер национальной сборной России по хоккею Олег Знарок

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты играли в третьем периоде матча с командой Латвии короткими сменами, чтобы поберечь свои силы перед встречей с командой США на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Знарок.

Россияне разгромили команду Латвии со счетом 5:0.

"Что-то получалось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра, поэтому в третьем периоде играли короткими сменами, стараясь восстановиться к завтрашней игре", - сказал Знарок.

Знарок также отметил, что против команды США сборная России сыграет в 13 нападающих. "Мы сыграем в семь защитников и 13 нападающих", - сказал он.

Тренер не придал значения тому, что латвийцы сыграли в понедельник без основного вратаря и двух ведущих форвардов. "Мне неважно, кого они там оставили в запасе - нам надо было свою игру показать", - добавил Знарок. В матче с латвийцами Валерий Ничушкин действовал в звене с Евгением Кузнецовым, а защитник Артем Зуб - в паре с сыгравшим впервые на турнире Дмитрием Орловым. "Валерка сыграл в свою игру, выполнял те функции, которые мы от него требовали - что он может, то и делал. Зуб и Орлов неплохо выглядели. Орлову было немного тяжело после перелета, поскольку еще требуется адаптация, но, думаю, что завтра он сыграет еще лучше. Надеемся, что завтра и Кузнецов сыграет еще лучше", - отметил Знарок.

Сборная России сыграет с американцами вечером 16 мая. В этой встрече определится победитель группы А, причем россиянам, чтобы сохранить первую строчку, достаточно не проиграть в основные 60 минут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
Команды России и США разыграют первое место в группе на чемпионате мира по хоккею
3
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
4
Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР
5
Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕС
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама