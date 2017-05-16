Знарок: российские хоккеисты в третьем периоде уже держали в уме матч с командой США

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты играли в третьем периоде матча с командой Латвии короткими сменами, чтобы поберечь свои силы перед встречей с командой США на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Знарок.
Россияне разгромили команду Латвии со счетом 5:0.
"Что-то получалось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра, поэтому в третьем периоде играли короткими сменами, стараясь восстановиться к завтрашней игре", - сказал Знарок.
Знарок также отметил, что против команды США сборная России сыграет в 13 нападающих. "Мы сыграем в семь защитников и 13 нападающих", - сказал он.
Тренер не придал значения тому, что латвийцы сыграли в понедельник без основного вратаря и двух ведущих форвардов. "Мне неважно, кого они там оставили в запасе - нам надо было свою игру показать", - добавил Знарок. В матче с латвийцами Валерий Ничушкин действовал в звене с Евгением Кузнецовым, а защитник Артем Зуб - в паре с сыгравшим впервые на турнире Дмитрием Орловым. "Валерка сыграл в свою игру, выполнял те функции, которые мы от него требовали - что он может, то и делал. Зуб и Орлов неплохо выглядели. Орлову было немного тяжело после перелета, поскольку еще требуется адаптация, но, думаю, что завтра он сыграет еще лучше. Надеемся, что завтра и Кузнецов сыграет еще лучше", - отметил Знарок.
Сборная России сыграет с американцами вечером 16 мая. В этой встрече определится победитель группы А, причем россиянам, чтобы сохранить первую строчку, достаточно не проиграть в основные 60 минут.