Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игрок: сборная России по хоккею не может быть полностью довольна игрой в обороне на ЧМ

Спорт
16 мая, 0:52 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В последних трех матчах группового турнира российская команда не позволила соперникам отличиться заброшенными шайбами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки сборной Латвии Гунарс Скворцов и сборной России Богдан Киселевич (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии

Игроки сборной Латвии Гунарс Скворцов и сборной России Богдан Киселевич (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России не могут быть полностью довольны игрой в обороне на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Богдан Киселевич.

Смотрите также
Главный тренер национальной сборной России по хоккею Олег Знарок

Знарок: российские хоккеисты в третьем периоде уже держали в уме матч с командой США

В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче чемпионата мира. В последних трех матчах российская команда не позволила соперникам забросить шайбы в свои ворота.

"Неважно, в каком составе вышла сборная Латвии, нам нужно было показывать свою игру. Сухая серия добавляет уверенности, но вы же видите, сколько работы было сегодня у Сорокина, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочеты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне", - считает Киселевич

"Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное - выигрывать каждый матч", - добавил защитник.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Заключительный матч группового этапа турнира россияне проведут во вторник против сборной США (17:15 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
Команды России и США разыграют первое место в группе на чемпионате мира по хоккею
3
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
4
Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР
5
Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕС
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама