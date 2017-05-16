Игрок: сборная России по хоккею не может быть полностью довольна игрой в обороне на ЧМ

Игроки сборной Латвии Гунарс Скворцов и сборной России Богдан Киселевич (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии © Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России не могут быть полностью довольны игрой в обороне на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Богдан Киселевич.

В понедельник сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Латвии в матче чемпионата мира. В последних трех матчах российская команда не позволила соперникам забросить шайбы в свои ворота.

"Неважно, в каком составе вышла сборная Латвии, нам нужно было показывать свою игру. Сухая серия добавляет уверенности, но вы же видите, сколько работы было сегодня у Сорокина, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочеты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне", - считает Киселевич

"Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное - выигрывать каждый матч", - добавил защитник.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Заключительный матч группового этапа турнира россияне проведут во вторник против сборной США (17:15 мск).