Футболист Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав заявил в интервью GloboEsporte, что никогда не подвергался расизму во время выступления в России, он также выразил надежду, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет без каких-либо проявлений расовой нетерпимости.

В настоящее время 32-летний бразильский нападающий выступает в турецком футбольном клубе "Аланьяспор", куда перешел в августе прошлого года из "Монако".

"Я никогда не подвергался расизму в России и надеюсь, что его не будет на чемпионате мира. Мы все надеемся, что он исчезнет и различные его проявления не будут возникать во всем мире. К сожалению, некоторые другие футболисты в России сталкивались с расизмом, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл, потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что она никогда не касалась меня", - сказал бразильский футболист.

Лав выступал за армейский клуб с 2004 по 2013 г., проведя за красно-синих 259 игр и забив в них 124 гола. Вместе с ЦСКА бразилец трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. В составе армейцев Лав стал первым иностранцем, сумевшим забить более 100 мячей за российский клуб. Он является лучшим бомбардиром чемпионатов России среди иностранных футболистов, на его счету 85 голов в 169 матчах. Всего же в составе армейцев бразилец сыграл 259 встреч во всех турнирах, забив 124 мяча.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.