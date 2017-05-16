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Футболист Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в России

Спорт
16 мая, 2:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По словам бывшего нападающего ЦСКА, он надеется, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года не будет никаких проявлений расовой нетерпимости

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Вагнер Лав с болельщиками во время празднования ЦСКА победы в чемпионате России по футболу сезона-2012/13

Вагнер Лав с болельщиками во время празднования ЦСКА победы в чемпионате России по футболу сезона-2012/13

© ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав заявил в интервью GloboEsporte, что никогда не подвергался расизму во время выступления в России, он также выразил надежду, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет без каких-либо проявлений расовой нетерпимости.

В настоящее время 32-летний бразильский нападающий выступает в турецком футбольном клубе "Аланьяспор", куда перешел в августе прошлого года из "Монако".

"Я никогда не подвергался расизму в России и надеюсь, что его не будет на чемпионате мира. Мы все надеемся, что он исчезнет и различные его проявления не будут возникать во всем мире. К сожалению, некоторые другие футболисты в России сталкивались с расизмом, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл, потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что она никогда не касалась меня", - сказал бразильский футболист.

Лав выступал за армейский клуб с 2004 по 2013 г., проведя за красно-синих 259 игр и забив в них 124 гола. Вместе с ЦСКА бразилец трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. В составе армейцев Лав стал первым иностранцем, сумевшим забить более 100 мячей за российский клуб. Он является лучшим бомбардиром чемпионатов России среди иностранных футболистов, на его счету 85 голов в 169 матчах. Всего же в составе армейцев бразилец сыграл 259 встреч во всех турнирах, забив 124 мяча.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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