Американский призер ОИ-2014 в шорт-треке дисквалифицирован на четыре года за допинг

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации шорт-трекиста Кристофера Кревелинга на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Допинг-проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 18 октября 2016 года, дала положительный результат на запрещенное вещество кломифен. Дисквалификация 30-летнего спортсмена отсчитывается с 18 ноября 2016 года, а все результаты Кревелинга с 18 октября будут аннулированы.
На зимних Олимпийских играх в Сочи Кревелинг стал серебряным призером в эстафете на 5000 метров.