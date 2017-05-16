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Американский призер ОИ-2014 в шорт-треке дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спорт
16 мая, 4:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Допинг-проба 30-летнего Кристофера Кревелинга дала положительный результат на запрещенное вещество кломифен

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Крис Кревелинг (второй справа) в составе сборной США по шорт-треку на церемонии награждения ОИ-2014 в Сочи

Крис Кревелинг (второй справа) в составе сборной США по шорт-треку на церемонии награждения ОИ-2014 в Сочи

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации шорт-трекиста Кристофера Кревелинга на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Допинг-проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 18 октября 2016 года, дала положительный результат на запрещенное вещество кломифен. Дисквалификация 30-летнего спортсмена отсчитывается с 18 ноября 2016 года, а все результаты Кревелинга с 18 октября будут аннулированы.

На зимних Олимпийских играх в Сочи Кревелинг стал серебряным призером в эстафете на 5000 метров.

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