"Бостон" вышел в полуфинал плей-офф НБА, где сыграет с "Кливлендом"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Бостон" обыграл на своем паркете "Вашингтон" со счетом 115:105 в седьмом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал Восточной конференции.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Айзея Томас, набравший 29 очков. В его активе также 12 передач, что позволило ему оформить дабл-дабл. У проигравших наибольшую результативность показал Брэдли Бил, набравший 38 очков.

"Бостон" победил в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции "Бостон" сыграет с действующим чемпионом НБА "Кливлендом", который ранее в четырех матчах победил "Торонто" в 1/4 финала. Первый матч между клубами состоится в ночь на четверг на домашней арене "Бостона".

В финале Западной конференции встречаются "Голден Стэйт" и "Сан-Антонио". "Голден Стэйт" на своем паркете выиграл первый матч серии со счетом 113:111.