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Гендиректор: бюджет ФК "Динамо" уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом

Спорт
16 мая, 9:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Как рассказал ТАСС генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев, клуб активно ведет поиск новых спонсоров

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Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет московского футбольного клуба "Динамо" уменьшился в два с половиной раза в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

В апреле 2017 года председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал журналистам, что бюджет футбольной команды в сезоне-2017/18 может быть уменьшен.

"Мы рассчитываем бюджет не на сезон, а на календарный год. В текущем году он в два с половиной раза меньше, чем в 2016-м. Тем не менее, он сбалансирован. Есть надежда, что в следующем году будет еще один такой же партнер, как банк ВТБ", - сказал Муравьев.

Также генеральный директор бело-голубых рассказал о задачах, которые команда ставит на сезон.

"Бюджет для клуба премьер-лиги у нас достаточно большой. Но надо понимать, что он обременен контрактными обязательствами, которые надо выполнять. Поэтому, с одной стороны с таким бюджетом в другой команде я бы говорил, что мы должны бороться за пятерку сильнейших. С другой, при нашей ситуации вписаться в десятку будет хорошо, а затем немного укрепиться, и в сезоне - 2018/19 бороться за еврозону", - отметил собеседник ТАСС.

В "Динамо" рассчитывают найти нового спонсора к 2018 году

На текущий момент генеральным спонсором "Динамо" является банк ВТБ, с которым у клуба действует трехлетнее соглашение.

"В этом году мы говорим о сбалансированном бюджете. Поиски новых спонсоров идут очень активно, но пока ориентируемся на следующий год. Скажем честно, экономическая ситуация в России не самая благоприятная; единицы, кто готов потенциально стать партнером футбольного клуба. Работа идет, но она на будущее", - отметил Муравьев.

"Без серьезной финансовой поддержки мы не сможем ставить амбициозные задачи в будущем, - продолжил он. - Нам нужно укрепляться, это стоит определенных денег. На данный момент мы имеем груз обязательств, который остался от предыдущего руководства. К сожалению, хоть мы и проделали огромную работу в части их реструктуризации, они еще существуют".

"При этом надо выстроить такую финансовую модель, которая позволит нам развиваться. У нас очень высокоэффективная академия, поэтому также будем опираться на своих воспитанников", - подытожил собеседник ТАСС.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. В апреле команда досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и участие в следующем сезоне премьер-лиги.

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