Евгений Корешков возглавил клуб КХЛ "Барыс"

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в составе магнитогорского "Металлурга" Евгений Корешков назначен главным тренером астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
47-летний специалист сменил на этом посту Эдуарда Занковца. Его помощниками станут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов.
Корешков работал в должности старшего тренера "Барыса" с 2015 года.
В составе "Металлурга" Корешков становился победителем Евролиги (1998/99, 1999/00) и Суперкубка Европы (2000).
В сезоне-1998/99 стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата России. Также он известен по выступления за сборную Казахстана, в составе которой принял участие в Олимпийских играх 1998 и 2006 годов.
В сезон-2016/17 "Барыс" занял пятое место в Восточной конференции КХЛ и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу".