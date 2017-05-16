Евгений Корешков возглавил клуб КХЛ "Барыс"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в составе магнитогорского "Металлурга" Евгений Корешков назначен главным тренером астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

47-летний специалист сменил на этом посту Эдуарда Занковца. Его помощниками станут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов.

Корешков работал в должности старшего тренера "Барыса" с 2015 года.

В составе "Металлурга" Корешков становился победителем Евролиги (1998/99, 1999/00) и Суперкубка Европы (2000).

В сезоне-1998/99 стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата России. Также он известен по выступления за сборную Казахстана, в составе которой принял участие в Олимпийских играх 1998 и 2006 годов.

В сезон-2016/17 "Барыс" занял пятое место в Восточной конференции КХЛ и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу".