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ФК "Динамо" планирует переехать на новый стадион к началу сезона-2018/19

Спорт
16 мая, 10:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Как рассказал ТАСС генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев, есть предложения о проведении матча-открытия арены от нескольких команд

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Строительство стадиона "Динамо"

Строительство стадиона "Динамо"

© Альберт Гарнелис/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" начнет проводить домашние матчи чемпионата России на новом стадионе с начала сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

Стадион "Динамо" планируется открыть весной следующего года. При этом, по словам руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрея Перегудова, сдача в эксплуатацию арены может состоятся раньше. Первый тестовый матч планируется провести в этом году в день рождения вратаря Льва Яшина - 22 октября.

"Есть предложения о проведении матча-открытия от нескольких команд. Но надо понимать, что в части проведения такого матча есть несколько нюансов. Не каждый клуб придет на стадион, который еще не введен в эксплуатацию. "ВТБ Арена Парк" хочет провести тестовое мероприятие 22 октября нынешнего года", - сказал Муравьев.

"Возможно, будут играть наши ветераны с ограниченным количеством зрителей на трибунах. Но это вопрос к управляющей компании, итоговое решение за ними. Мы же исходим из того, что начнем выступать на новой арене только с сезона - 2018/19", - добавил он.

Футбольный стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

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