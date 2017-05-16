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"Металлург" может обсудить с Малкиным возвращение в клуб на олимпийский сезон

Спорт
16 мая, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин пообещал летом обсудить этот вопрос с хоккеистом

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин не исключил, что обсудит возможность возвращения в команду нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгения Малкина на сезон-2017/18. Слова Величкина приводит пресс- служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести, - сказал Величкин. - А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Было бы интересно хотя бы на год, на олимпийский сезон, вернуть Женю в Россию; так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос".

Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России (2004, 2006). Вместе с "Питтсбургом" дважды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016). Также он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России.

Он признавался лучшим новичком НХЛ, самым ценным игроком лиги, лучшим хоккеистом по итогам опроса игроков и лучшим хоккеистом в плей-офф. При этом он дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

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