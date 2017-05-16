Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Калашников" выручит участников ЧМ по практической стрельбе, лишенных оружия из-за санкций

Спорт
16 мая, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 25 мая по 11 июня 2017 года в парке "Патриот" (Одинцовский район Московской области)

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) обеспечит карабинами иностранных участников первого чемпионата мира по практической стрельбе, оставшихся без оружия из-за санкционной политики своих стран. Об этом сообщила ТАСС директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

"Мы считаем, что спорт должен быть вне политики, и сделаем все возможное, чтобы иностранные спортсмены смогли выступить на своем первом чемпионате", - сказала Иванова.

По ее словам, многие иностранные участники оказались заложниками санкционной политики своих стран и остались без оружия на первом чемпионате мира по практической стрельбе. "Им было отказано в его вывозе", - пояснила представитель "Калашникова", не уточнив, о каких странах идет речь.

Иванова добавила, что концерн изготовит специальную партию карабинов "Сайга-МК" 5,45х39 с планкой Пикатинни на крышке ствольной коробки и телескопическим прикладом. "60 таких карабинов будут переданы нами в ФПСР (Федерация практической стрельбы России. - Прим. ТАСС) в ближайшее время", - резюмировала собеседница агентства.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 25 мая по 11 июня 2017 года в парке "Патриот" (Одинцовский район Московской области) в крупнейшем в России стрелковом клубе, который открывает концерн "Калашников". В соревнованиях примут участие 850 лучших стрелков из 45 стран. Его проведение было доверено российскому отделению Международной конфедерации практической стрельбы в 2013 году на 37-й генеральной ассамблее, на которой Россия была единогласно избрана страной - хозяйкой этого турнира. За ходом чемпионата можно будет следить как вживую, на площадке, вмещающей до 20 тыс. зрителей, так и дистанционно в режиме прямой видеотрансляции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету
4
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
5
США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем
6
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
7
WP: Трамп поделился с Лавровым секретными данными
Темы дня
Загрузка...
Реклама