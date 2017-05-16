"Калашников" выручит участников ЧМ по практической стрельбе, лишенных оружия из-за санкций

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) обеспечит карабинами иностранных участников первого чемпионата мира по практической стрельбе, оставшихся без оружия из-за санкционной политики своих стран. Об этом сообщила ТАСС директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

"Мы считаем, что спорт должен быть вне политики, и сделаем все возможное, чтобы иностранные спортсмены смогли выступить на своем первом чемпионате", - сказала Иванова.

По ее словам, многие иностранные участники оказались заложниками санкционной политики своих стран и остались без оружия на первом чемпионате мира по практической стрельбе. "Им было отказано в его вывозе", - пояснила представитель "Калашникова", не уточнив, о каких странах идет речь.

Иванова добавила, что концерн изготовит специальную партию карабинов "Сайга-МК" 5,45х39 с планкой Пикатинни на крышке ствольной коробки и телескопическим прикладом. "60 таких карабинов будут переданы нами в ФПСР (Федерация практической стрельбы России. - Прим. ТАСС) в ближайшее время", - резюмировала собеседница агентства.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 25 мая по 11 июня 2017 года в парке "Патриот" (Одинцовский район Московской области) в крупнейшем в России стрелковом клубе, который открывает концерн "Калашников". В соревнованиях примут участие 850 лучших стрелков из 45 стран. Его проведение было доверено российскому отделению Международной конфедерации практической стрельбы в 2013 году на 37-й генеральной ассамблее, на которой Россия была единогласно избрана страной - хозяйкой этого турнира. За ходом чемпионата можно будет следить как вживую, на площадке, вмещающей до 20 тыс. зрителей, так и дистанционно в режиме прямой видеотрансляции.