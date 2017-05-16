Подготовка к самому северному международному турниру по керлингу началась на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 16 мая. /ТАСС/. Подготовка к самому северному международному турниру по керлингу - CCT Arctic Cup 2017, началась на Таймыре (север Красноярского края). Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.

"В Дудинку прибыли айс-мейкеры, которые будут заниматься подготовкой ледовой поверхности игровой площадки ледовой арены "Таймыр", - говорится в сообщении.

Специалисты совместно с сотрудниками Центра развития зимних видов спорта ведут многоступенчатую заливку льда. С помощью специального циркуля ведется разметка площадок.

С 19 по 21 мая на ледовой арене "Таймыр" в Дудинке пройдет международный турнир по керлингу среди женщин CCT Arctic Cup 2017.

Участие в нем примут две сильнейшие женские сборные команды России, сборная Красноярского края, а также команды из США, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Канады. Турнир организован Федерацией керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании "Норильский никель".