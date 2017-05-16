Проведение первого чемпионата России по киберспорту запланировано на осень 2017 года

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация компьютерного спорта России (ФКС) осенью нынешнего года планирует провести первый в истории чемпионат России, для этого организации осталось завершить процесс получения аккредитации Министерства спорта РФ. Об этом ТАСС рассказал президент ФКС Дмитрий Смит.

В июне прошлого года ведомство включило компьютерный спорт в реестр официальных видов спорта страны. Вслед за этим ФКС начала процедуру получения аккредитации, что даст организации официальное право заниматься развитием киберспорта в стране, проводить всероссийские соревнования и присуждать спортивные звания.

"Чемпион России у нас может появиться уже этой осенью. Если мы получим аккредитацию, то ему будет официально присужден этот титул", - сказал Смит.

Точных сроков проведения чемпионата страны пока нет, поскольку их утверждение напрямую связано с получением аккредитации Минспорта. "Летом прошлого года мы вошли в первый раздел реестра, недавно вошли во второй, но за исключением нескольких дисциплин, к которым относятся шутеры и файтинги", - пояснил глава федерации.

Смит отметил, что в ближайшее время федерация намерена доказать, что игра в шутеры, к которым относится один из видов программы чемпионата России (Counter-Strike), не провоцирует у людей агрессию в жизни, а, напротив, позволяет давать ей выход во время игры. "На этот счет у нас есть масса научных работ. Проведем несколько конференций, круглых столов, и если еще до того, как получим аккредитацию, сумеем довнести эту дисциплину - тогда чемпионат России пройдет с Counter-Strike", - отметил он.

Что касается присуждения спортивных званий, то после получения аккредитации, ФКС необходимо будет согласовать порядок их выдачи с Министерством спорта. "Этот процесс займет от года до двух. Однако однажды какой-нибудь молодой человек сможет сказать, что он получил отсрочку от армии, потому что является мастером спорта по киберспорту", - рассказал Смит.

Первый чемпионат на новом месте

Предполагается, что в рамках чемпионата России определятся победители по таким играм как Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, Hearthstone. Местом проведения турнира должен стать самый большой киберспортивный комплекс России Yota Arena, открытие которого состоится 19 мая.

"Федерация получила долгожданную площадку для проведения крупных всероссийских и московских соревнований, площадку, которая приспособлена не только для проведения соревнований, но и для того, чтобы за играми можно было наблюдать не сидя у себя дома, а в живую. Мы хотим, чтобы люди меньше проводили времени дома, а больше бы общались. Потому что киберспорт - это еще и общение", - сказал президент федерации.

В конце мая в Yota Arena пройдет Кубок России, в июне - финал Всероссийской студенческой лиги, позже - отборочный турнир на чемпионат мира.