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"Динамо" рассчитывает, что на домашние матчи в среднем будут ходить 8 тысяч болельщиков

Спорт
16 мая, 11:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В сезоне-2016/17 общая посещаемость домашних матчей "Динамо" в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составила 77 682 зрителя, в среднем - 4 088 болельщиков за игру

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Болельщики "Динамо"

Болельщики "Динамо"

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" надеется, что средняя посещаемость домашних матчей в чемпионате России сезона-2017/18 составит около восьми тысяч болельщиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

В сезоне-2016/17 общая посещаемость домашних матчей "Динамо" в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составила 77 682 зрителя, в среднем - 4 088 болельщиков за игру. "Динамо" домашние матчи проводит на подмосковной "Арене-Химки", которая рассчитана на 18636 мест.

"У нас есть цифра средней посещаемости домашних матчей, но гордиться ей не стоит. Надо понимать, что мы играли не в премьер-лиге, а посещаемость в первую очередь связана с уровнем мастерства тех соперников, которые у нас были", - сказал Муравьев.

"Но на последний домашний матч (с ярославским "Шинником") пришло почти восемь тысяч человек, и мы рассчитываем, что в новом сезоне средняя посещаемость игр будет примерно на том же уровне", - добавил он.

"Любые интерактивы, которые востребованы, будут использоваться на матчах в чемпионате России. Но тут нужен бухгалтерский подход. Мы не должны это делать только ради освоения средств", - подытожил собеседник ТАСС.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. В апреле команда досрочно обеспечила себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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