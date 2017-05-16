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Футболист "Челси" Терри заявил, что может завершить карьеру после окончания сезона-2016/17

Спорт
16 мая, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По словам защитника лондонского клуба, продолжение карьеры будет зависеть от того, поступит ли ему ближайшим летом подходящее предложение

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Джон Терри

Джон Терри

© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Защитник английского футбольного клуба "Челси" Джон Терри может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Слова 36-летнего спортсмена приводит издание Daily Mail.

Ранее было объявлено, что Терри покинет клуб после окончания сезона-2016/17 в связи с истечением срока контракта. В пятницу "Челси" обыграл "Вест Бромвич" в матче 36-го тура чемпионата Англии и досрочно обеспечил себе победу в турнире. Первенство страны завершится 21 мая.

"Я знаю, я говорил, что хочу играть в футбол, пока могу, но все же не исключаю, что в воскресенье я проведу свой последний матч и завершу карьеру, - сказал Терри. - Это будет зависеть от того, поступит ли подходящее предложение. Я рассмотрю его вместе со своей семьей, поступит ли оно из Англии или из-за рубежа".

В заключительном туре сезона английской премьер-лиги лондонцы примут на своем поле "Сандерленд".

Ранее СМИ сообщали, что Терри, который в составе "Челси" стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, перейдет в один из китайских клубов.

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