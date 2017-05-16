Глава оргкомитета ОИ-2018: южнокорейские хоккеисты способны выйти в четвертьфинал Игр

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной Южной Кореи способны пробиться в плей-офф домашних Олимпийских игр 2018 года. Такое мнение журналистам выразил руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом.

"Корейская сборная выступает очень хорошо. На продвижение нашей сборной тратятся большие средства. В сборной много молодых и перспективных хоккеистов. Мы надеемся, что она сможет выйти в четвертьфинал - чудеса случаются", - сказал Ли Хи Бом.

В апреле сборная Южной Кореи сумела впервые пробиться в элитный дивизион чемпионата мира. В 2018 году команда дебютирует на Олимпийских играх как страна-хозяйка.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.