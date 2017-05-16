Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский лыжник Черноусов намерен отобраться на ОИ-2018

Спорт
16 мая, 12:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В минувшем сезоне спортсмен тренировался отдельно от сборной России и выступал исключительно на коммерческих стартах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Черноусов

Илья Черноусов

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер сочинской Олимпиады Илья Черноусов, который второй год подряд не попал в состав сборной России по лыжным гонкам, не намерен менять спортивное гражданство и в следующем сезоне планирует отобраться на Игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Сергей Пирогов.

В минувшем сезоне Черноусов тренировался отдельно от сборной России и выступал исключительно на коммерческих стартах. Весной 30-летний лыжник не приехал на чемпионат России и не отобрался в сборную страны на олимпийский сезон.

"Я с ним недавно созванивался, он сказал мне, что будет готовиться к Олимпийским играм. Даже несмотря на то, что не попал в состав сборной, он намерен туда отобраться. Никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну у него нет, речи о переходе в другую сборную не идет. Средства на подготовку у него есть", - сказал Пирогов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
3
После стрельбы на юге Москвы возбуждено дело о покушении на убийство
4
Исполнительная служба Украины разрешила арест имущества "Газпрома" в стране
5
В Москве объявлено штормовое предупреждение
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
Темы дня
Загрузка...
Реклама