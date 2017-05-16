Российский лыжник Черноусов намерен отобраться на ОИ-2018

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер сочинской Олимпиады Илья Черноусов, который второй год подряд не попал в состав сборной России по лыжным гонкам, не намерен менять спортивное гражданство и в следующем сезоне планирует отобраться на Игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Сергей Пирогов.

В минувшем сезоне Черноусов тренировался отдельно от сборной России и выступал исключительно на коммерческих стартах. Весной 30-летний лыжник не приехал на чемпионат России и не отобрался в сборную страны на олимпийский сезон.

"Я с ним недавно созванивался, он сказал мне, что будет готовиться к Олимпийским играм. Даже несмотря на то, что не попал в состав сборной, он намерен туда отобраться. Никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну у него нет, речи о переходе в другую сборную не идет. Средства на подготовку у него есть", - сказал Пирогов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.