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Глава турнира: решение по вопросу участия Шараповой в Roland Garros вызовет много споров

Спорт
16 мая, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Во вторник станет известно, получит ли спортсменка wild card для участия в квалификации или основной сетке турнира

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK, архив

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Любое решение о предоставлении российской теннисистки Марии Шараповой специального приглашения (wild card) для участия в Открытом чемпионате Франции вызовет много вопросов. Такое мнение высказал директор турнира Ги Форже, чьи слова приводит телеканал Би-би-си.

Во вторник станет известно, получит ли Шарапова wild card для участия в квалификации или основной сетке турнира Roland Garros. Ранее некоторые теннисистки высказывали мнение, что Шарапова, вернувшаяся после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, не должна получать wild card для участия в Открытом чемпионате Франции и других турнирах.

"Кто-то говорит, что она не должна получить wild card, другие говорят, что она уже отбыла свое наказание, - сказал Форже. - Так что независимо от того, какое решение будет принято, оно в любом случае вызовет много вопросов. Мы приняли решение по всем остальным приглашениям, по Марии вопрос открыт. Никто из нас не знает, какое решение будет принято, все мы ждем".

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова является двукратной победительницей Roland Garros.

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