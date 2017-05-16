Команда российских актеров впервые поучаствует в хоккейном "Матче звезд" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Команда "КомАр", в которую входят известные российские актеры, музыканты и телеведущие, впервые примет участие в благотворительном хоккейном турнире "Матч звезд", который пройдет в Екатеринбурге 19 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

В состав сборной "КомАр" входят певец Кирилл Андреев, музыканты Сергей и Владимир Кристовские, актер и телеведущий Марат Башаров и другие артисты театра и кино.

"В этом году мы учли все недочеты и ошибки, которые заметили в прошлые годы, шоу будет намного ярче и красивее, в турнире поучаствуют четыре команды. Так, в составе команды "КомАр" - известные артисты из Москвы, в команде "Олимп" - прославленные шоумены и спортсмены. В матче также поучаствуют сборные администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области. Кроме того, мы решили добавить "изюминку" - участники команды "КомАр" братья Кристовские из группы Uma2rman после турнира дадут полноценный концерт", - сказал он.

Биатлонист в шутку добавил, что сейчас братья Кристовские учатся быстро снимать коньки и бежать на сцену. "Мы попросили их отработать этот прием, и если они не будут успевать, придется им петь в коньках, поэтому все зависит от них", - пошутил Шипулин.

Участники "Матча звезд" по-разному готовятся к предстоящему турниру. Так, сборная правительства региона "Титан" тренируется несколько раз в неделю, а команда "Олимп" свою первую тренировку провела только вчера. "Команда "Титан", в которой будут играть врио губернатора Свердловской области, его заместители, члены правительства и Законодательного собрания региона, серьезно готовится. Чтобы "запугать" соперников скажу, что на вчерашней тренировке Евгений Владимирович Куйвашев показал прекрасный результат", - с улыбкой подчеркнул министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По словам российского спортсмена, бронзового призера Олимпийских игр, участника сборной "Олимп" Ивана Алыпова, в преддверие матча команда будет тренироваться ежедневно. "Антон (Шипулин - прим. ТАСС) вчера встал на коньки в первый раз за сезон. Тренировки будут сегодня, завтра и послезавтра, каждый день", - пояснил он.

Благотворительные цели

Основная цель благотворительного "Матча звезд" - сбор средств на строительство и реконструкцию спортивных площадок детских домов Свердловской области. Так, на собранные от продажи билетов средства в 2016 году была реконструирована спортивная площадка Первоуральского детского дома №1. "Сейчас есть несколько заявок, в первой заявке школа-интернат в селе Бутка. Мы будем отталкиваться от того, сколько продадим билетов, сколько выручим средств, и если денег хватит, дополнительно реконструируем еще одну- две спортивные площадки", - уточнил Шипулин.

По данным руководителя дирекции "Матча звезд" Дмитрия Чукреева, всего запланировано 4 тыс. зрительских мест. "Более половины билетов уже реализовано", - отметил он.

Чукреев добавил, что в этом году по традиции на матч приглашены воспитанники детских домов и спортивных школ Свердловской области. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и автограф-сессии с известными российскими спортсменами и музыкантами.