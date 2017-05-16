Вяльбе: лыжник Черноусов не обсуждал с федерацией планы на олимпийский сезон

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Илья Черноусов, который не выступал за сборную России в минувшем сезоне, не обсуждал с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) свои планы на олимпийский сезон. Об этом ТАСС сообщила президент федерации Елена Вяльбе.
По словам тренера спортсмена Сергея Пирогова, 30-летний лыжник в предстоящем сезоне намерен отобраться на Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане.
"Хорошо, что у него есть такое желание, но со мной Илья не общается. Если человек хочет, то шанс всегда есть, вопрос в том, сможет он или нет. Но он и сам прекрасно видит, какая у нас сейчас в мужской команде конкуренция", - сказала Вяльбе.
В минувшем сезоне Черноусов тренировался отдельно от сборной России и выступал исключительно на коммерческих стартах. Весной он пропустил чемпионат России и не отобрался в сборную страны на олимпийский сезон.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.