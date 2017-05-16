Японский теннисист пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Японский теннисист Юнн Митсухаси пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки и организацию договорных матчей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Tennis Integrity Unit (TIU), занимающейся расследованиями коррупции в теннисе.

Отмечается, что в ноябре и декабре 2015 года Митсухаси организовал два договорных матча на юниорских турнирах Международной теннисной федерации. Помимо дисквалификации спортсмен был подвергнут штрафу $50 тысяч.

27-летний японец в настоящее время не входит в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его наивысшей позицией было 295-е место в 2009 году.