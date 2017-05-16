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Президент "Соляриса": клуб будет существовать, если найдет спонсоров

Спорт
16 мая, 14:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее главный тренер "Соляриса" Владимир Маминов заявил порталу "Спорт день за днем", что руководство клуба рассказало футболистам о скором расформировании команды

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Солярис" сможет дальше выступать в первенстве, если найдет спонсоров, поэтому о расформировании пока говорить рано. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Алексей Марьянский.

Ранее главный тренер "Соляриса" Владимир Маминов заявил порталу "Спорт день за днем", что руководство клуба рассказало футболистам о скором расформировании команды. При этом ранее сообщалось о задолженностях в клубе по зарплате и тяжелой финансовой ситуации.

"Сейчас такая ситуация: найдем спонсоров, тогда команда может пойти дальше. Пока ситуация тяжелая, но завтра она может измениться, поэтому сказать, что клуба не будет, нельзя. Работаем в этом направлении, возможности есть. Лицензирование пока отложено", - сказал Марьянский.

После 23 туров первенства ПФЛ "Солярис" занимает шестое место в турнирной таблице зоны "Запад", имея в активе 37 очков.

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