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Погба вошел в символическую сборную ведущих лиг по версии CIES Football Observatory

Спорт
16 мая, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Команда была составлена посредством измерения производительности игроков на основе показателей для каждого амплуа

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Поль Погба

Поль Погба

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду, форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси и полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вошли в символическую сборную пяти ведущих европейских футбольных чемпионатов - Англии, Испании, Германии, Италии и Франции - по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Команда была составлена посредством измерения производительности игроков на основе показателей для каждого амплуа. Отмечается, что анализу подверглись футболисты, сыгравшие не менее 2000 минут в домашних матчах.

Полностью состав выглядит следующим образом: Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Маттс Хуммельс, Хави Мартинес (оба - "Бавария"), Бруно Перес ("Рома", Италия), Тиаго Алькантара ("Бавария"), Погба, Наби Кейта ("Лейпциг", Германия), Роналду, Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Месси.

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