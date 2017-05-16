Биатлонист Шипулин рассказал, что будет настраиваться на Олимпиаду как на обычный старт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин не будет настраиваться на Игры 2018 года как на серьезные соревнования. Об этом он рассказал ТАСС.
"Знаю по себе, что чем меньше ты думаешь о результате, тем лучше получается, поэтому буду стараться настроить себя как на обычные старты Кубка мира, а не как на главный старт четырехлетия, - сказал Шипулин. - Что касается психологии - это мы будем обговаривать в тренировочном процессе. Может быть, попробуем поработать с психологом, а может быть, это и не нужно".
Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) ликвидирует должность главного тренера национальной сборной, которую с 2015 года занимает Александр Касперович.
"Для меня самое главное, чтобы мой тренерский штаб никто не трогал (Шипулин уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России). Нам дали "добро", я также остаюсь тренироваться с Крючковым. Для меня это не так важно, главное, чтобы был какой-то спортивный принцип", - сказал биатлонист.
Шипулин также отметил, что предстоящий подготовительный сезон будет тяжелым. "Через неделю мы уезжаем на первый сбор в Болгарию, и каждый месяц по 20-22 дня будем проводить на сборах. Подготовительный сезон будет тяжелый, ответственный, потому что перед Олимпиадой всегда стараемся все свои ошибки свести к минимуму, проводим много работы. Надо исправить как психологические, так и функциональные недочеты", - подчеркнул он.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокрейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.