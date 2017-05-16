Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Биатлонист Шипулин рассказал, что будет настраиваться на Олимпиаду как на обычный старт

Спорт
16 мая, 14:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

Спортсмен также отметил, что предстоящий подготовительный сезон будет тяжелым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA/KIMMO BRANDT

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин не будет настраиваться на Игры 2018 года как на серьезные соревнования. Об этом он рассказал ТАСС.

"Знаю по себе, что чем меньше ты думаешь о результате, тем лучше получается, поэтому буду стараться настроить себя как на обычные старты Кубка мира, а не как на главный старт четырехлетия, - сказал Шипулин. - Что касается психологии - это мы будем обговаривать в тренировочном процессе. Может быть, попробуем поработать с психологом, а может быть, это и не нужно".

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) ликвидирует должность главного тренера национальной сборной, которую с 2015 года занимает Александр Касперович.

"Для меня самое главное, чтобы мой тренерский штаб никто не трогал (Шипулин уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России). Нам дали "добро", я также остаюсь тренироваться с Крючковым. Для меня это не так важно, главное, чтобы был какой-то спортивный принцип", - сказал биатлонист.

Шипулин также отметил, что предстоящий подготовительный сезон будет тяжелым. "Через неделю мы уезжаем на первый сбор в Болгарию, и каждый месяц по 20-22 дня будем проводить на сборах. Подготовительный сезон будет тяжелый, ответственный, потому что перед Олимпиадой всегда стараемся все свои ошибки свести к минимуму, проводим много работы. Надо исправить как психологические, так и функциональные недочеты", - подчеркнул он.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокрейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
3
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
4
Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Украина разрешила арест имущества "Газпрома"
7
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама