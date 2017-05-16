Бой-реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

Взрывы газа с человеческими жертвами в многоквартирных домах в РФ с 2016 г. ДосьеБиографии и справки 16 мая, 14:56
Срок приема поправок к законопроекту о реновации будет продлен до 21 июняОбщество 16 мая, 14:53
"Манчестер Юнайтед" первым из клубов английской премьер-лиги заработает £1 млрд призовыхСпорт 16 мая, 14:52
Шахматист Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игрыСпорт 16 мая, 14:52
Роскосмос не нашел желающих доставить "Протон" на Байконур для запуска модуля МЛМКосмос 16 мая, 14:48
Mail.ru Group может лишиться 25 млн украинских пользователей из-за санкцийЭкономика и бизнес 16 мая, 14:48
Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FISСпорт 16 мая, 14:43
Дело о массовой драке на рок-фестивале "Торнадо" в 2010 году передано в судНовости Урала 16 мая, 14:41
Глава оргкомитета ОИ-2018: преград для участия сборной России в Играх быть не должноСпорт 16 мая, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, чьи слова приводит издание The Sun.
29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
"Я считаю, что Кличко согласится на реванш, - сказал Хирн. - Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят из-за регби, поэтому возможным вариантом даты боя является 28 октября. В декабре стадион будет свободен, но это будет слишком поздно".
Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.