Бой-реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, чьи слова приводит издание The Sun.

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я считаю, что Кличко согласится на реванш, - сказал Хирн. - Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят из-за регби, поэтому возможным вариантом даты боя является 28 октября. В декабре стадион будет свободен, но это будет слишком поздно".

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.