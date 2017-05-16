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Бой-реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

Спорт
16 мая, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде

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Энтони Джошуа (слева) и Владимир Кличко

Энтони Джошуа (слева) и Владимир Кличко

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, чьи слова приводит издание The Sun.

29 апреля в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я считаю, что Кличко согласится на реванш, - сказал Хирн. - Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят из-за регби, поэтому возможным вариантом даты боя является 28 октября. В декабре стадион будет свободен, но это будет слишком поздно".

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.

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