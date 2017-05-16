Билеты на фигурное катание и шорт-трек на ОИ-2018 пользуются наибольшим спросом

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Реализация билетов на турнир по фигурному катанию и шорт-треку на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее проходит лучше, чем на соревнования по другим видам спорта. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом.
"Первый этап продаж билетов прошел с 9 февраля по 23 апреля. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользовались билеты на церемонию открытия, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, некоторые игры хоккейного турнира", - сказал Ли Хи Бом.
"Но есть соревнования, которые пользуются гораздо меньшей популярностью, - продолжил руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018". - Мы продолжим продвижение билетов. Знаю, что в Сочи (на ОИ-2014) первая часть продаж тоже не пользовалась большим спросом. Руководствуясь опытом реализации билетов с предыдущих Игр, мы ожидаем, что сможем продать все билеты".
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.