Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

Спорт
16 мая, 14:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Александр Легков и Евгений Белов 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Доводы защиты, которая отстаивает интересы отстраненных от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) прозвучали более убедительно, чем позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

"Слушания проходили пять часов, во время которых мы активно обсуждали все юридические и фактические тонкости. Я верю в независимость и непредвзятость судей. Не говорю о CAS как институте, а именно о судьях, которых считаю высококвалифицированными и справедливыми. Они задали много вопросов как мне, так и представителю FIS, и я считаю, что наша позиция была более убедительной, поэтому я верю в наш успех", - сказал Вишеманн.

Следом за слушаниями дел Легкова и Белова в CAS прошло заседание с участием Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, чьи интересы представляют другие адвокаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
3
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
4
Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Украина разрешила арест имущества "Газпрома"
7
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама