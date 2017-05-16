Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

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Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FISСпорт 16 мая, 14:43
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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Доводы защиты, которая отстаивает интересы отстраненных от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) прозвучали более убедительно, чем позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.
Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.
"Слушания проходили пять часов, во время которых мы активно обсуждали все юридические и фактические тонкости. Я верю в независимость и непредвзятость судей. Не говорю о CAS как институте, а именно о судьях, которых считаю высококвалифицированными и справедливыми. Они задали много вопросов как мне, так и представителю FIS, и я считаю, что наша позиция была более убедительной, поэтому я верю в наш успех", - сказал Вишеманн.
Следом за слушаниями дел Легкова и Белова в CAS прошло заседание с участием Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, чьи интересы представляют другие адвокаты.