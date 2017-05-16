Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Манчестер Юнайтед" первым из клубов английской премьер-лиги заработает £1 млрд призовых

Спорт
16 мая, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Перед началом нынешнего сезона размер призовых, полученных клубом из Манчестера начиная с сезона-1992/93, когда была образована премьер-лига, составлял £870,3 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" станет первым клубом Английской футбольной премьер-лиги, который преодолеет рубеж £1 млрд, полученных в качестве призовых. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Spreadex.

Отмечается, что перед началом нынешнего сезона размер призовых, полученных клубом из Манчестера начиная с сезона-1992/93, когда была образована премьер-лига, составлял £870,3 млн. В сезоне-2016/17 клубы премьер-лиги получат от продажи международных телевизионных прав, коммерческих контрактов и системы "равного распределения прибыли" от £100 млн (20-е место) до £150 млн (первое место). Размер призовых "Манчестер Юнайтед", который может занять в чемпионате пятое или шестое место, составит более £140 млн.

Второе место по призовым перед началом сезона занимал "Арсенал" (£842,8 млн), следом за ним располагались "Ливерпуль" и "Челси" (по £815,4 млн).

Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее чемпионское звание досрочно завоевал "Челси", обыграв в матче 36-го тура "Вест Бромвич".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
3
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
4
Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Украина разрешила арест имущества "Газпрома"
7
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама