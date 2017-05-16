"Манчестер Юнайтед" первым из клубов английской премьер-лиги заработает £1 млрд призовых

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" станет первым клубом Английской футбольной премьер-лиги, который преодолеет рубеж £1 млрд, полученных в качестве призовых. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Spreadex.

Отмечается, что перед началом нынешнего сезона размер призовых, полученных клубом из Манчестера начиная с сезона-1992/93, когда была образована премьер-лига, составлял £870,3 млн. В сезоне-2016/17 клубы премьер-лиги получат от продажи международных телевизионных прав, коммерческих контрактов и системы "равного распределения прибыли" от £100 млн (20-е место) до £150 млн (первое место). Размер призовых "Манчестер Юнайтед", который может занять в чемпионате пятое или шестое место, составит более £140 млн.

Второе место по призовым перед началом сезона занимал "Арсенал" (£842,8 млн), следом за ним располагались "Ливерпуль" и "Челси" (по £815,4 млн).

Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее чемпионское звание досрочно завоевал "Челси", обыграв в матче 36-го тура "Вест Бромвич".