Шахматист Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игры

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игры с журналистами, юными шахматистами и представителями Лаборатории Касперского, официального партнера по кибербезопасности турнира.
Карякин одержал победы во всех партиях сеанса .
"Я регулярно даю сеансы одновременной игры и не проигрывал в них уже много лет, - сказал Карякин ТАСС. - Несмотря на товарищеский статус таких матчей, я никогда не поддаюсь".
Карякин не участвует в Гран-при. По его словам, ему это не нужно, так как он автоматически прошел отбор на турнир претендентов (как участник чемпионского матча с Магнусем Карлсеном в ноябре прошлого года).
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места по итогам Гран-при, в следующем году сыграют в турнире претендентов.
Московский этап завершится 21 мая.