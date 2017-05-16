Российская биатлонистка Подчуфарова не вошла в пул тестирования IBU

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира россиянка Ольга Подчуфарова не вошла в пул тестирования Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В списке значатся все российские биатлонисты, выступавшие в прошедшем сезоне на любых соревнованиях под эгидой IBU, - россияне с 21 января автоматически попадают в пул. Но несмотря на то, что Подчуфарова также являлась членом сборной России и завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года в смешанной эстафете, ее в списке не оказалось.
Решение об автоматическом включении российских биатлонистов в пул тестирования после участия в турнирах IBU было принято на исполкоме организации на фоне допингового скандала в российском биатлоне. По итогам исполкома также было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU.