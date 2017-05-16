Белорусские хоккеисты победили команду Норвегии на чемпионате мира

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии обыграла команду Норвегии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Лисовец (27-я и 57-я минуты), Александр Кулаков (38), Илья Шинкевич (55). У проигравших отличились Даниэль Сёрвик (36), Александер Райшенберг (42) и Юнас Холёс (44).
Команды провели последний матч на нынешнем турнире и не смогли пробиться в плей-офф. Белорусы, набрав семь очков, заняли седьмое место в группе В, встречи которой проходят в Париже, норвежцы финишировали шестыми (8).
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы