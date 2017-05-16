Геркус: "Локомотив" намерен выкупить у "Краснодара" контракт Ари

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" намерен выкупить у "Краснодара" права на бразильского нападающего Ари. Об этом журналистам сообщил президент столичного футбольного клуба Илья Геркус.

"Мы хотели бы выкупить контракт Ари. Мы предпримем определенные усилия, чтобы футболист остался с нами", - сказал Геркус.

"Локомотив" арендовал 31-летнего Ари у "Краснодара" минувшей зимой до конца сезона-2016/17. Форвард провел за московскую команду в различных турнирах 11 матчей, забив шесть мячей. В составе "Локомотива" Ари стал обладателем Кубка России.

Срок контракта Ари с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2019 года.

Прогресс в переговорах с Миранчуком

Срок трудового договора с другим важным игроком для "Локомотива" Алексеем Миранчуком истечет в конце ноября. Зимой 21-летний полузащитник мог перейти в казанский "Рубин", однако трансфер не состоялся. На вопрос, есть ли подвижки в переговорах с Миранчуком, Геркус ответил: "Есть".

Говорить о том, останется ли Юрий Семин главным тренером "Локомотива", Геркус не стал. "Все комментарии по составу и тренерскому штабу будут после заключительной игры", - отметил он. В последнем, 30-м туре "Локомотив" сыграет с санкт-петербургским "Зенитом" в Москве 21 мая.

Железнодорожники после 28 туров занимают восьмое место в чемпионате России, в 29-м туре красно-зеленые на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом", игра пройдет 17 мая.

Соглашение с МИИТ

"Локомотив" во вторник заключил соглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом путей сообщения (МИИТ). В церемонии подписания соглашения приняли участие Геркус, ректор университета Борис Левин, а также президент МИИТ, член совета директоров "Локомотива" Вадим Морозов. Президент "Локомотива" вручил ректору исторический мяч, а в ответ получил памятную табличку с изображением первого здания МИИТ. В среду в университете будет выставлен Кубок России, завоеванный "Локомотивом".