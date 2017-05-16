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Заседание КДК РФС по появлению болельщиков "Спартака" на поле перенесено на 24 мая

Спорт
16 мая, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Оно было перенесено из-за нехватки видеоматериалов и отсутствия на заседании руководителей службы безопасности клубов

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) перенес на 24 мая заседание по появлению болельщиков московского "Спартака" на поле после матча против пермского "Амкара". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Болельщики "Спартака"

Болельщики выбежали на поле после матча чемпионата России "Амкар" - "Спартак"

Матч чемпионата России между "Амкаром" и "Спартаком" прошел в субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле. Заседание должно было состояться во вторник, но было перенесено из-за нехватки видеоматериалов и отсутствия на заседании руководителей службы безопасности клубов.

"Мы уведомили клубы, но не увидели на заседании тех, кого хотели увидеть, руководителей безопасности не было. "Спартак" направил юристов, а "Амкар" прислал письмо с просьбой перенести заседание. Кроме того, мы хотели увидеть доказательства, но их не было. При таких обстоятельствах не могли рассматривать, поэтому перенесли на 24 мая", - сказал Григорьянц.

"В матче "Крылья Советов" - "Зенит" болельщики гостей использовали пиротехнику - штраф 70 тысяч. ЦСКА - "Арсенал": болельщики обоих клубов выкрикивали нецензурную лексику - штраф ЦСКА 100 тысяч, "Арсеналу" - 60 тысяч", - отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС состоялось во вторник в Доме футбола в Москве.

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